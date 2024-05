Perla Vatiero svuota il sacco: «Non rifarei più Temptation Island. Ecco come spenderò il premio vinto al Grande Fratello insieme al mio Mirko»

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono una coppia. Lo sono dall'ultima edizione di Temptation island. Lo sono soprattutto dopo l'esperienza al Grande Fratello. Ma non basta a quanto pare perché qualcuno vorrebbe rivederli nella nuova edizione del reality di Maria De Filippi per dimostrare che la stilista e l’ex calciatore sono una coppia solida.

Ma a Nuovo Tv Perla risponde no grazie: «È un’esperienza che ho già fatto e che non rifarei!».

E poi «Non penso che sia un’esperienza adatta al nostro tipo di relazione, per ciò che abbiamo passato e che ancora stiamo affrontando. Abbiamo bisogno di stare da soli, lui e io, e di mettere in ordine la nostra vita».

Ma le accuse non mancano mai. C'è chi pensa che la loro sia una storia finta e che durerà ancora poco. Al settimanale televisivo, Perla dimostra fastidio davanti a questa accusa: «Penso che sia la cosa più stupida che abbia mai sentito. Nella nostra storia non c’è mai stato un contratto e non siamo mai scesi a compromessi. Tutto quello che c’è stato tra di noi dipende solo dal fatto che proviamo amore l’uno per l’altra. La nostra relazione non è nata sotto le telecamere: la tv è stata una conseguenza. Non è affatto semplice esserci scelti di nuovo dopo tutto quello che abbiamo passato».

Non è il momento nemmeno di parlare di convivenza. «Ora stiamo cercando di goderci il fidanzamento in modo spensierato». Perla non ha cambiato idea su niente e al settimanale di Cairo Editore ribadisce: «Mirko è assolutamente l’uomo della mia vita e lo continua a vedere come il padre dei miei figli».

Dopo aver vinto il Grande Fratello, Perla ha cominciato a studiare da attrice. Ma la prossima tappa insieme potrebbe essere Pechino Express: «Amo le sfide e viaggiare!». Vedremo... Intanto si parte per i Caraibi: «Con una parte del premio vinto al Grande fratello Mirko e io faremo una vacanza ai Caraibi. Ne abbiamo proprio bisogno!». Beati loro...