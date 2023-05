Pierpaolo Astolfi si è sposato, l'ex allievo di Amici ha detto «sì» al suo Andrea: «Grazie alla Danimarca che ce l'ha permesso»

Pierpaolo Astolfi, allievo di una delle prime edizioni di Amici che all'epoca si chiamava Saranno Famosi e che oggi è co-direttore di Mix Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano, si è sposato. Pierpaolo, attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato di aver sposato il compagno Andrea Carnevale.

La Danimarca è tra i Paesi più progressisti in tema dei diritti ed è tra i pochi paesi in cui, dal 2012, le coppie gay possono sposarsi in chiesa. E si è sposato a Copenaghen, Pierpaolo Astolfi, che nelle ultime ore ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto del suo matrimonio.

«Oggi io e Andrea abbiamo detto sì davanti al governo danese. Oggi io e Andrea ci siamo sposati, oggi Andrea è diventato mio marito ed io il suo. Grazie alla Danimarca per averci accolto e consentito di avere un matrimonio egualitario», è la dedica che ha scritto Pierpaolo a corredo del post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Anche Andrea Carnevale ha espresso parole d'amore per Pierpaolo: «19 maggio 2023.

Oggi ho sposato l’uomo che mi ha fatto scoprire la bellezza di progettare insieme. Con lui ho scelto di andare a convivere dopo nove mesi che ci frequentavamo, io che non avevo mai condiviso i miei spazi con nessuno, nemmeno durante l’università. Con lui ho scelto di comprare casa insieme e abbiamo superato, con il sorriso, lo stress test di entrarci, appena conclusa una estenuante ristrutturazione e, dopo una settimana, rimanerci chiusi per il primo lungo lock down».

Poi ha aggiunto: «Con lui ho capito l’importanza di esprimere le proprie emozioni, aprendosi a se stessi, prima ancora che agli altri. Con lui ho scoperto la gioia di donare il proprio tempo e talento alla comunità, per le cause che esprimono i tuoi valori. Con lui ho realizzato che non so litigare per più di cinque minuti, perché non voglio sprecare il tempo che viviamo insieme con l’amarezza. Oggi ho sposato Pierpaolo, a Copenaghen, perché vogliamo sposarci con un matrimonio egualitario, internazionale, riconosciuto in quei paesi al mondo che hanno deciso di essere civili. Oggi sono una persona felice».