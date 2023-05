Piqué e Clara Chia, la foto social scatena le critiche dei fan: «Eri più felice con Shakira»

A quasi un anno dalla rottura con Shakira, Gerard Piqué ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con la sua nuova fiamma, la 22enne Clara Chia Marti. Lo scatto, un semplice selfie in cui si sfiorano i due volti, ha scatenato tantissimi commenti e critiche da parte degli hater. A dirla tutta, il selfie è quasi identico a quello con cui la coppia aveva debuttato lo scorso gennaio su Instagram. I fan di Shakira sono ormai diventati gli hater della coppia Piqué e Clara: e giù odio da tastiera.

A quanto pare a Piqué la Twingo piace molto ed è irremovibile tanto quanto i suoi hater. Infatti, moltissimi e forse troppi, sono stati i commenti degli hater alla foto che l'ex calciatore spagnolo ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

«La verità è che io ti vedevo più felice con Shakira: eri più naturale e affettuoso. Con Clara sei diverso», ha scritto un utente. «Shakira è sempre Shakira. Mi dispiace ma non c'è paragone». «Hai tradito non solo Shakira ma anche i tuoi figli», ha scritto ancora un altro utente. E ancora: «Clara non puoi costruire la felicità sull'infelicità di qualcuno. Lui ha poca classe, ha scelto di stare con un'altra donna e abbandonare la sua famiglia».

Una cosa oggi è evidente, fino a quando Shakira non troverà un nuovo fidanzato, i fan continueranno a difenderla sui social.