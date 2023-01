Piquè ha tradito (anche) Clara Chia Martì dopo Shakira? La nuova amante sarebbe l'avvocato divorzista: l'ultimo gossip

Altro capitolo alla telenovela Piqué-Shakira. Il divorzio tra i due è cosa nota da mesi, e per chi non se ne fosse accorto con Music Session 53, l'artista ha rivelato più di quanto ci si aspettasse sulla burrascosa fine della relazione della sua storia. A colpi di Twingo e Rolex la guerra non si è mai placata. Il motivo della separazione (sempre per i pochi che non lo sanno)? Il tradimento del calciatore nei confronti della moglie. Gerard Piquè ha tradito la pop star con la modella Clara Chia Marti. La relazione tra i due è durata qualche mese senza troppi intoppi, fino a quando Shakira ha rilasciato un nuovo brano.

Shakira contro Piquè: di cosa parla la nuova canzone prodotta da Bizarrap? Il testo non lascia dubbi

Piquè ha tradito anche l'amante?

E questa già sembrava una storia da film, ma c'è di piu' ovviamente. All’interno della sua nuova canzone, che è già una hit, Shakira fa intendere come il calciatore catalano avrebbe tentato di tornare con la bella colombiana. Questa insinuazione avrebbe mandato su tutte le furie Clara che sarebbe andata via da casa del campione spagnolo.

Ma ora esce un'altra notizia bomba, di quelle che infiammano il gossip. Il giornalista spagnolo Jordi Martin ha rivelato in via social che Piquè avrebbe tradito anche Clara. Il nuovo flirt dell’ex Barcellona sarebbe Julia Puig Gali, avvocatessa 25enne con un master in diritto penale economico. Julia Puig e Piquè si conoscono da tempo, infatti, sarebbe l’avvocatessa che si è occupata del divorzio tra il difensore e Shakira.

Shakira rompe il silenzio, come sta dopo la separazione da Piqué? «È il periodo più buio della mia vita. Ho rinunciato a tutto per lui»

L'amante va via da casa

Ora che Gerard Piqué non fosse un compagno esemplare, la stampa spagnola (e pure Shakira) se ne era già accorta. Le immagini di party e festini nei privé più esclusivi dei locali spagnoli, circondato da bellissime donne, circolano da tempo, già dai primi rumors dei tradimenti.

Anche quando dopo 11 anni di relazione, Shakira lo ha messo alla porta, lui sembra non aver smesso di brindare e così a maggio il calciatore stava già "ufficialmente" con la sua nuova fiamma: Chia Martì. La giovane ragazza che oggi si scopre essere stata tradita anche lei.

Lo scoop è stato confermato dalla tv spagnola e la cosa avrebbe fatto indispettire non poco Clara.

Già le insinuazioni del brano di Shakira che alludevano a un tentativo di riavvicinamento di Piquè alla ex, avevano fatto prendere la decisione a Martì di abbandonare la casa in cui i due convivevano (secondo la stampa locale) ma ora la tresca tra Gerard e la sua divorzista sembra proprio segnare la fine di una storia che ancora doveva nascere.

Chi è l'avvocato divorzista

Nelle scorse ore il giornalista spagnolo Jordi Martín ha pubblicato su Instagram le foto di Julia Puig Gali, 25enne avvocatessa con un master in diritto penale economico taggando direttamente l’ex calciatore e sottolineando: «La conosci, Gerard? Non stupirti, quindi, se Shakira ti sta buttando l’intero mondo addosso». Subito dopo che ha iniziato a circolare la notizia la giovanissima avvocatessa ha reso privato il suo profilo di Instagram, tenendolo lontano da occhi indiscreti.

La nuova fiamma di Piqué si chiamerebbe dunque Julia Puig Gali, una venticinquenne avvocato con un master in diritto penale economico. La ragazza pare abbia lavorato direttamente al divorzio tra Gerard e la cantante colombiana Shakira. Non è da escludere che tra i due ci possa essere stato qualcosa anche in precedenza, visto che il cugino è un volto noto all’ex centrale. Si tratta di Riqui Puig Riqui Puig, ex compagno di squadra di Piqué nel Barcellona.

La rivista scandalistica Socialité ha rivelato che i due si sarebbero conosciuti tre anni fa e sarebbero stati visti insieme in quelle notti brave che il calciatore viveva. «Sappiamo tutti cosa è successo lì dentro», si legge sulla rivista. Gerard l'avrebbe poi scelta come suo avvocato per la separazione da Shakira, ma avrebbe continuato a frequentarla anche in privato, nonostante stesse già insieme a Clara.