Piqué alla guida della Twingo, il dissing social con Shakira continua: come si presenta negli studi Twitch

Gerard Piqué e Shakira continuano a punzecchiarsi (per usare un eufemismo) sui social. L'ormai ex coppia è ai ferri cortissimi. Dopo la scoperta del tradimento da parte di lui, la cantante ha chiesto subito il divorzio e pochi giorni fa ha pubblicato una canzone in cui cita 18 volte l'ex giocatore (senza nominarlo) ma facendo riferimenti espliciti alla sua mancanza di rispetto e alla nuova compagna Clara Chia. Piqué oggi, domenica 15 gennaio, si è presentato negli studi di Twitch con una Twingo, auto citata da Shakira nella canzone.

La trovata di Piqué

Al brano di Shakira "BZRP Music Sessions #53" sono bastate poche ore per schizzare in cima alle classifiche di tutto il mondo. La cantante sfoga tutta la sua rabbia contro Piqué, il suo tradimento e la nuova fiamma. Shakira ha paragonato sé stessa e la modella prima a un Rolex e un Casio e poi a una Ferrari e una Twingo. Proprio per questo motivo Piqué ha deciso di sfidare la popstar colombiana presentandosi negli studi del programma Twitch, in cui spesso interviene, proprio a bordo dell'utilitaria bianca.

L'episodio dell'orologio

Gerard Piqué sempre negli studi di Twitch era intervenuto mostrando orgogliosamente il Casio che portava al polso. In questo modo l'ex Barcellona ha risposto alla hit di Shakira che ha riscosso molto successo anche tra le varie wag di tutto il mondo: il like della moglie di Messi alla promozione del video su Instagram, non è passato inosservato.