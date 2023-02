«Putin vive con Alina Kabaeva», ecco il superattico (il più grande della Russia) dell'amante dello zar

Putin vive con l'ex campionessa di ginnastica Alina Kabaeva, probabile madre dei suoi figli più piccoli, nella lussuosa residenza di Valdai. Lo scrive Proekt, un sito indipendente russo specializzato in giornalismo investigativo, sottolineando che la Kabaeva usa i fondi di Putin nella compagnia offshore di Cipro, Ermira consultants. Il presidente russo ha divorziato nel 2013 dalla moglie Ludmilla e da tempo si parla di una sua relazione con Kabaeva, anche se i due non si mostrano mai assieme in pubblico.

Varie fonti citate da Proekt confermano ora la loro convivenza. Assistenti e famigliari della donna risiedono nella grande residenza di Valdai, e una sorella possiede un appartamento nelle vicinanze. All'interno del comprensorio di Valdai è stato costruito un terem di legno, la tradizionale abitazione per le donne e i bambini, dove alloggiano la ginnasta e i figli. Kabaeva avrebbe avuto due figli, nati nel 2015 e nel 2019, di cui non si conosce il sesso. L'ex campionessa possiede anche un attico di lusso a Sochi con piscina, cinema e pista di atterraggio per un elicottero, scrive il sito che mostra diverse foto dell'interno dei lussuosi appartamenti della zarina.

Putin bought his baby mama, gymnast Alina Kabaeva, the biggest apartment in Russia, paid for by money made off of, you guessed it, Putin-branded vodka.



Below are a couple photos so you can see how, erm, tasteful it is. #moreismorehttps://t.co/EjyN2InCT3https://t.co/CCl4Asjlp4 pic.twitter.com/kFeyofZlKr

— Julia Ioffe (@juliaioffe) February 28, 2023