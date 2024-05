Raffaella Scuotto si mostra senza trucco sui social, boom di critiche: «Il make-up fa miracoli»

Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e donne e attuale fidanzata di Brando Ephrikian, ha scelto di mostrarsi sui social senza make-up: niente fondotinta, correttore o illuminante. Scuotto non ha mai fatto mistero di avere delle imperfezioni sul viso e ha anche spiegato che sta utilizando dei prodotti farmaceutici per ovviare al problema. Dopo aver pubblicato un video TikTok tutto «al naturale», l'ex corteggiatrice è stata sommersa di critiche. «Senza trucco sei un'altra persona», scrive un utente. E ancora: «Diciamo che il trucco fa miracoli». Così Raffaella ha deciso di scrivere un lungo messaggio nelle sue Instagram stories in risposta a questi commenti.



La replica

«Oggi voglio portare all'attenzione i vari commenti ricevuti sotto questo mio TikTok - ha scritto Raffaella Scuotto nelle sue Instagram stories -. È così strano il mondo di oggi.

Non si è più liberi di esporsi come meglio si crede. Subito si prende l'ascia e si inizia a colpire. Fortunatamente mi amo, fortunatamente sono in pace con me stessa, con le mie forme e il mio viso tonfo. Fortunatamente accetto la mia pelle sensibilizzata e tutti i miei difetti e non c'è nulla che possiate dire per affondare la mia autostima, anzi l'accrescerete e non ho paura di mostrarmi, di ricevere critiche ridicole che descrivono solamente chi le espone. Siete privi di ogni forma di imbarazzo e buon senso».

«Ma ciò non mi fermerà dall'essere me stessa e mostrarmi in tutta la mia normalità solo perché vivete in una convinzione ignorante, inculcata da una società standardizzata a canoni estetici ben precisi - ha continuato -. Mettetevi l'animo in pace perché mentre voi passate il vostro prezioso tempo a commentare, io vivo. Mi amo e mi apprezzo perché il mio punto di forza è la mia rarità. Concludo ripetendo che dovrebbero esserci più donne come me al mondo perché con persoe come voi ce n'è veramente bisogno».