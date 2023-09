Ragazza scaricata durante le vacanze a Miami: «Mi ha lasciata da sola in albergo». Poi la scoperta

Una vacanza che non dimenticherà mai. La ragazza del Maryland è diventata virale su TikTok dopo aver rivelato di essere stata scaricata da un uomo che l'ha portata in aereo a Miami. Lei si chiama Chandler e ha 30 anni. Ha rivelato che l'uomo ha fatto le valigie mentre lei dormiva in una stanza d'albergo che condividevano e se n'è andato definitivamente.

Il filmato

Chandler inizia il video, che ha oltre 3 milioni di visualizzazioni, spiegando come l'uomo le ha parlato di una sorella che non vedeva da un po' e con la quale sarebbe andato a pranzo. "Ho pensato, okay, va bene, ma non dimenticare che abbiamo una prenotazioni per pranzo alle 13:30.

La scoperta

"Mi guardo intorno e guardo nell'angolo, mi rendo conto che la sua roba non è lì", ha rivelato Chandler in modo scioccante. Il video continua, ma poi Chandler rivela degli screenshot - in uno dei tanti video successivi - che mostrano che l'uomo alla fine le ha risposto. Chandler le chiese se stava "bene", anche se tutto ciò che l'uomo disse in risposta alle sue preoccupazioni fu "starò bene". Ancora alla ricerca di chiarezza su tutto ciò che sta accadendo, Chandler finalmente ottiene la risposta che sospettava da sempre. In un altro seguito – e con l'aiuto degli spettatori – Chandler spiega che l'uomo aveva sempre vissuto una vita segreta e aveva una moglie e una famiglia.