Un altro colpo basso per il principe Harry. Il duca di Sussex si trova in Nigeria insieme alla moglie Meghan Markle, mentre a Londra iniziano ad uscire le prime voci su un presunto incontro segreto di re Carlo con David Beckham durante le 72 ore in cui il principe Harry era a casa.

Stando a quello che era stato rivelato, papà e figlio non si sarebbero potuti incontare a causa della fittissima serie di appuntamenti fissati in agenda del re britannico che è da poco ritornato ai suoi doveri. Secondo alcune fonti vicine alla famiglia reale, Carlo avrebbe però trovato il tempo per una chiacchierata segreta con il campione David Bekcham, snobbando dunque il figlio.

Harry, la decisione di papà Carlo

L'incontro con il principe Harry o David Beckham? Re Carlo avrebbe scelto l'ex calciatore. Aveva fatto discutere il mancato incontro tra padre e figlio, quest'ultimo arrivato a Londra in occasione del 10 anniversario degli Invictus Games. Secondo quello che riportano le voci vicine alla famiglia reale, Harry aveva invitato l'intera royal family a partecipare all'anniversario degli Invictus Games, ma purtroppo nessuno ha potuto presenziare: Kate non avrebbe potuto per via delle sue cure contro il tumore che la rendono più fiacca e stanca del solito, il principe William si trovava in Cornovaglia per alcuni appuntamenti ufficiali, mentre re Carlo avrebbe declinato per via degli impegni.

Nelle ultime ore, tuttavia, il Times ha riportato che David Beckham, l'ex capitano di calcio dell'Inghilterra, 49 anni, ha incontrato re Carlo, 75 anni, per una "riunione privata" venerdì, 10 maggio: «David Beckham ha fatto visita a re Carlo per saperne di più sulla sua ente di beneficenza, la King's Foundation», ha aggiunto il giornale. La visita sarebbe stata organizzata in gran segreto, ma non è stato ancora reso pubblico se fosse un appuntamento organizzato prima di sapere dell'arrivo del pricnipe Harry o dopo.

Di certo il rapporto tra Harry e Carlo non è dei migliori, basti pensare a quando, dopo l'annuncio del tumore del re, il figlio volò dall'America per avere un incontro della durata di soli 17 minuti, per poi salire su un volo di ritorno.