Harry all'incoronazione di Re Carlo, visita-lampo di sole 24 ore: poi torna negli Usa per il compleanno di Archie. Meghan non ci sarà

Harry sarà a Londra per l'incoronazione di Re Carlo, ma sarà una visita-lampo: alle 15 dovrebbe già tornare negli Stati Uniti per stare con Meghan. Una visita di più o meno 24 ore con ripartenza non più di un paio d'ore dopo la fine della cerimonia a Westminster Abbey, per essere di nuovo a casa a Los Angeles il giorno dopo per festeggiare il quarto compleanno del principino Archie, che cade proprio il 6 maggio. È quanto scrivono il Sun e il MailOnline, citando fonti informate.

Harry e la visita di 24 ore

La cerimonia inizierà alle 11 locali (mezzogiorno in Italia), durerà un paio d'ore, e alle 15 locali, il Duca del Sussex dovrebbe già essere in volo per gli Stati Uniti. La visita «battimuro» è l'ultima indiscrezione della telenovela del principe «ribelle», sul suo invito alla cerimonia ufficiale e sul posto da lui occupato. Alcune settimane fa Buckingham Palace annunciò ufficialmente di «confermare con piacere» la presenza fra gli invitati del principe Harry. È stato poi anche confermato che avrebbe partecipato da solo, lasciando a casa in California la consorte Meghan e i figli Archie e Lilibet.

Un'altra fonte di recente ha rivelato al MailOnline che di questo «Carlo sarà contento. Il resto della famiglia sarà sollevata dall'assenza di Meghan, che avrebbe messo particolarmente a disagio Kate».