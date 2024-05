Rebecca Staffelli, il matrimonio slitta ancora. La speaker: «Ho un'altra priorità»

Rebecca Staffelli e il fidanzato Alessandro Basile sono fidanzati da sei anni e sono più innamorati che mai. L'opinionista social del Grande Fratello è stata stregata dalla bellezza e dal carattere del fidanzato e presto i due convoleranno a nozze.

La 25enne figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, ha sorpreso infatti il fidanzato con una romantica proposta di nozze documentata con un video Instagram. Alessandro Basile ha detto «sì» ma la data del matrimonio resta ancora un punto di domanda. Nelle ultime ore la speaker radiofonica ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower attraverso le sue Instagram stories. «Pronta per le nozze?», le ha chiesto un utente social.

La risposta di Rebecca Staffelli

La speaker radiofonica ha spiegato che con l'avvio dei lavori per la casa nuova sono cambiati i programmi. «Io sono pronta da tre anni per le nozze - ha sottolineato Rebecca Staffelli nelle sue Instagram stories - Però non abbiamo ancora una data perché è uscita questa grande opportunità con la casa che sicuramente per noi è la priorità.

Quindi abbiamo scelto di dare precedenza a questo. Quando sarà, cotta e mangiata, in poco tempo organizzerò tutto».

«Oggi siamo stati in cantiere nella casa nuova per capire i lavori che ci sono da fare - ha aggiunto Rebecca Staffelli - Diciamo che è già abbastanza sistemata ma ci sono un po' di lavoretti da fare. Oggi siamo andati a visionare e capire un po' di preventivi. Tante belle cose».