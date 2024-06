Renato Zero torna nel quartiere dove è cresciuto, polemica sulla visita: «Arrogante, ha parcheggiato sulle strisce pedonali»

Un evento unico e incredibile: Renato Zero è tornato nel quartiere romano dove è cresciuto, Montagnola, e i suoi fan sono corsi a cercarlo. «Ieri ha fatto una sorpresa, al quartiere dove è cresciuto, il mitico e grande Renato Zero. Che in poco tempo ci ha riempiti di gioia e battute con la sua presenza», scrive un utente sul gruppo Facebook "ViviMontagnola", che conta poco meno di 13mila iscritti, dove condivide alcuni scatti del cantante mentre con la sua macchina parcheggia proprio sulle strisce pedonali. Le foto sono state presto cancellate, ma il post è rimasto.

Le critiche

Renato Zero è stato fotografato mentre con la sua macchina si accostava sulle strisce pedonali per fermarsi e uscire a salutare i fan.

Non si capisce se la sua fosse una sosta di qualche minuto oppure se l'avesse proprio parcheggiata lì, incurante delle strisce pedonali.

I commenti sotto il post sono stati disattivati poco dopo perché in molti hanno notato questo errore e se ne sono lamentati: «Zero attenzione alle strisce pedonali», mentre altri lo accusavano di essere arrogante perché non è la prima volta che parcheggia male. Le foto sono state cancellate poco dopo perché mostravano anche la targa della macchina e quindi, molto probabilmente per privacy, gli aministratori del gruppo hanno preferito agire in questo modo.

La maggior parte dei sorcini, tuttavia, quel dettaglio non lo ha neanche visto: i fan di Renato erano troppo orgogliosi di vedere il loro idolo ridere e scherzare nel suo quartiere natale, umile e sempre disponibile.