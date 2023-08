Rihanna di nuovo mamma, è nato il secondo figlio: il papà è il rapper A$AP Rocky

Rihanna è diventata mamma per la seconda volta. Ha dato alla luce il suo secondo figlio con il suo partner, il rapper 34enne A$AP Rocky. Il piccolo sarebbe nato, secondo le indiscrezioni di stampa statunitensi, il 3 agosto a Los Angeles. Poco si sa del nuovo arrivato. Solo che il suo nome inizierebbe per "R".

Rihanna di nuovo mamma

La coppia ha già un figlio di nome RZA Athelston, nato a maggio del 2022.

L'ultima volta che Rihanna è stata vista in pubblico è stata alla fine di luglio, quando ha cenato con Rocky nel suo ristorante italiano preferito Giorgio Baldi a Santa Monica, in California. La star aveva un grande pancione. Rihanna ha annunciato la sua seconda gravidanza quando si è presentata allo spettacolo del primo tempo del Super Bowl a febbraio scorso.

L'annuncio

La cantante di Diamonds era stata protagonista di una performance esplosiva al termine della quale i suoi rappresentanti hanno confermato ai media la sua evidente seconda gravidanza. La 'prima pancia' di Rihanna era stata in bella mostra su Vogue. Stavolta, in vista dei 13 minuti dell'half time, in una tuta rosso su rosso di Loewe con piumino di Alaïa e guanti Pieter Mulier, la cantante aveva detto che l'esser diventata mamma di un bimbo adesso di nove mesi l'aveva incoraggiata a tornare sul palco. «Quando diventi mamma - aveva spiegato - c'e' qualcosa che ti succede dentro, un momento in cui pensi che puoi conquistare il mondo. E il Super Bowl e' uno dei piu' grandi palcoscenici, cosi' da una parte ti fa paura, ma dall'altra e' la sfida piu' grande di tutte: ed e' importante che mio figlio lo veda».