Robbie Williams, la moglie confessa: «La nostra vita sessuale è morta, colpa dei figli. E lui è un orso addormentato»

I figli "uccidono" l'intimità sessuale? Per Ayda Field, bellissima moglie di Robbie Williams, sembra proprio di sì. Almeno questo è quello che ha raccontato nel suo podcast "Postcards from the Edge". L'attrice televisiva americana ha infatti confessato che non ricorda più quando è andata a dormire insieme al marito l'ultima volta: dopo l'arrivo dei quattro figli la loro camera da letto è diventata "uno spazio di lavoro comune e zona notte".

Le confessioni



L'ex presentatrice del talk show Loose Women ha raccontato nel suo podcast di non avere più spazio per momenti intimi con il marito Robbie Williams. "Non ricordo l'ultima volta che sono andata a letto con Rob nello stesso momento. Quando c'era romanticismo sì. Dormivamo insieme anche solo per esigenze fisiche. Ma adesso questa cosa è completamente morta". La 43enne ha confessato che con l'arrivo dei quattro figli le abitudini si sono stravolte, "Il letto è diventato uno spazio di lavoro. Potrei anche fare il letto a forma di tavolo da ping pong e giocare di tanto in tanto. Poi allontanarci in altri angoli per dormire".

"Russa troppo"



La presentatrice ha rivelato che il marito inoltre russa troppo, un'abitudine che "prima non aveva. A volte lo colpisco con la gamba, lo spingo: spesso funziona, poi ritorna a russare". Ha lamentato di avere molto sonno, "mi porta al limite". Le amiche le avrebbero consigliato di dormire in un'altra stanza: "Ma poi penso: ‘Dio, allora siamo ufficialmente solo compagni di stanza. Potremmo anche essere fratello e sorella'". Ayda Field ha poi concluso prendendo in giro il marito: «Sembra un fot*uto orso che dorme. Onestamente, potrebbe entrare il Gruffalo e Rob sarebbe lì con la sua piccola ghianda nel letto e non se ne accorgerebbe nemmeno. Ci sono terremoti a Los Angeles, ma niente lo sveglia».