Robert De Niro a 80 anni festeggia il primo compleanno della figlia Gia Virginia: «È pura gioia, anche se il lavoro duro lo fa Tiffany»

Robert De Niro è diventato papà della sua settima figlia all'età di 79 anni: Gia Virginia è nata dall'amore con la compagna Tiffany Chen, esperta di arti marziali .Per il primo compleanno della bambina l'attore 80enne ha organizzato una festa e ha condiviso sui social uno scatto in cui stringe la piccola.

Robert De Niro, dolce papà

In un'intervista a Entertainment Tonight, Robert De Niro, parlando di Gia Virginiaha detto: «Beh, lei è pura gioia, non c'è niente di cattivo o malizioso in lei, non c'è giudizio o altro, lei è semplicemente quello che è ed è davvero pura gioia».

De Niro ha spiegato anche l'impatto positivo che ha avuto Gia nella sua vita e, in un'intervista rilasciata al The Guardian, ha fatto sapere: «È sempre bello e misterioso crescere i figli perché non sai mai cosa potrebbe succedere.

Con Gia, la mia compagna ha fatto "il lavoro duro" ma io ci sono sempre e la sostengo. Abbiamo anche un aiuto e questo è molto importante. Con un bambino piccolo è impegnativo, anche con mio figlio di 11 anni è piccolo ma la situazione è diversa così come quella con i miei figli adulti e i miei nipoti».