Roberta Morise, la prima uscita con il figlio Gianmaria dopo il parto difficile: «Una brevissima passeggiata»

Splende il sole nella vita di Roberta Morise che si gode (dopo un parto difficile) la prima classica passeggiata a tre: mamma, papà e bebè. La conduttrice, che lo scorso 24 maggio ha dato alla luce il suo primo figlio, Gianmaria, nato dall'amore con il compagno e chef stellato Enrico Bartolini, ha vissuto questi primi giorni da neo mamma con ansia e preoccupazione a causa di alcune complicazioni post parto. Roberta Morise ha dovuto trascorrere delle giornate in ospedale insieme al figlio e per lei non sono stati momenti semplici quelli vissuti al Policlinico Mangiagalli di Milano.

La prima passeggiata

Tutto è bene quel che finisce bene.

Oggi Roberta Morise si svaga per Milano. La conduttrice si è concessa «la sua brevissima passeggiata» all'aria aperta insieme al figlio Gianmaria in Piazza Risorgimento. La conduttrice si gode a pieno e con un sospiro di sollievo la bellezza di essere (finalmente) mamma. La conduttrice ha pubblicato con grande gioia nelle sue Instagram stories la foto che ritrae il passeggino per bambini firmato Cybex Global.

Il matrimonio

Roberta Morise e il suo compagno Enrico Bartolini si sono conosciuti meno di un anno fa. L'ex fidanzata di Carlo Conti ha raccontato che il loro è stato amore a prima vista ed è successo tutto in fretta. Sul matrimonio non hanno dubbi: i due si sposeranno il prossimo 31 agosto. Non a caso il matrimonio sarà celebrato in Toscana all'Andana Resort, dove Enrico Bartolini ha il suo ristorante stellato «La Trattoria» e dove si sono visti per la prima volta.

«Il matrimonio sarà al tramonto, all'aperto, in Toscana all'Andana, dove ci siamo visti per la prima volta - aveva spiegato Roberta Morise - Sarà una festa bucolica e il mio amico, il conduttore Alberto Matano celebrerà le nozze. Ci saranno tutte le persone a noi care, canteremo e balleremo».