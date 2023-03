Rosa Perrotta in lacrime: «Sono crollata, per noi mamme il senso di colpa è sempre dietro l'angolo»

Rosa Perrotta è crollata e in lacrime si è confessata sui social. Già, perché in molte mamme oggi serpeggia la paura del fallimento, di non essere adeguate a questo ruolo e di combattere errori che potrebbero ripercuotersi nell'equilibrio psico-emotivo dei propri figli.

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne e influencer campana, ne ha voluto parlare nelle Instagram stories, affermando: «Il senso di colpa da genitore è sempre dietro l'angolo». Poi, ha aggiunto: «Oggi per me è stata una giornata down. Sarà che dopo due settimane di malessere fisico dei miei bambini sto iniziando ad accusare il colpo. Ovviamente nelle situazioni critiche non posso permettermi di mollare perché i miei figli dipendono da me. Però ora che la situazione si è stabilizzata ho iniziato a scrollare tutta la tensione».

Rosa Perrotta: «Normalizziamo i momenti down»

Da quando i social hanno invaso la nostra quotidianità con quadretti di famiglie adorabili e vite fantastiche, siamo entrati nell'era della (finta) perfezione. Ma l'influencer Rosa Perrotta ci tiene a sottolineare: «Normalizziamo i nostri momenti down e il fatto che si può crollare nella vita. Oggi ho pianto a causa di una tensione psicologica estrema».

Ed ha aggiunto: «Ho iniziato a sentirmi in colpa pensando di aver fatto poco per Ethan da quando è nato Achille. Questa cosa che lui sia così legato al papà mi porta a riflettere sulle eventuali mancanze che posso avergli dato con l'arrivo del secondo figlio», conclude l'ex tronista.