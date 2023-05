Laura Chiatti, la frecciata di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione dopo l'intervista a Domenica In: cosa hanno fatto

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno lanciato una frecciatina a Laura Chiatti dopo le dichiarazioni dell'attrice a Domenica In. La Chiatti è stata infatti travolta dalle polemiche dopo aver confessato a Mara Venier di non apprezzare particolarmente gli uomini che aiutano in casa. Ha ammesso che vieta al marito, Marco Bocci, di lavare piatti, o di rifare il letto, perché vederlo in queste mansioni inciderebbe sull'eros.

Parole che non sono piaciute ai telespettatori e ai followers che l'hanno duramente criticata. Laura ha replicato spiegando bene cosa intendesse dire nell'intervista, ma a distanza di giorni ancora si fa riferimento alle sue parole. Nello specifico Tartaglione si è quindi mostrato a tavola, con un piatto vuoto di fronte. «Io ho terminato il mio pranzo e adesso vado a lavare il mio piatto. Amore l’eros tutto ok?»ha commentato l’influencer, rivolgendosi alla fidanzata con tono ironico. Lei, dal canto suo, ha alzato i pollici in segno di approvazione.

La Chiatti ha tenuto a precisare che le sue erano battute ironiche: «Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista…sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza». Ma forse non ha convinto troppo con la sua spiegazione.