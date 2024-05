Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga e la dedica d'amore: «Sei la cosa più bella che esista»

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non mancano mai di dimostrarsi amore a vicenda. I due ex gieffini stanno per diventare genitori della loro prima bambina che nascerà subito dopo l'estate, più precisamente a settembre. L'attrice e il modello stanno documentando sui rispettivi profili social tutti i momenti più emozionanti della gravidanza che, come più volte spiegato da Rosalinda, è il periodo più bello della sua vita. Nelle scorse ore, Andrea ha dedicato dolci parole alla fidanzata.

La dedica di Andrea Zenga

Andrea Zenga ha postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui la protagonista assoluta è Rosalinda Cannavò.

La futura mamma sorride al compagno che la fotografa davanti alla Darsena di sera e le scrive: «Sei la cosa più bella che esista», con tanto di cuore rosso. L'attrice riposta lo scatto nelle proprie storie Instagram e risponde: «Tu sei la cosa più bella che esista», aggiungendo l'emoticon commossa.

Rosalinda e Andrea si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati. I due fanno coppia fissa ormai da tre anni.

Rosalinda e la gravidanza

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non vedono l'ora di diventare genitori della loro prima bambina e, anche se la mamma soffre di qualche nausea da gravidanza, ha più volte raccontato che questo è il momento più emozionante e bello della sua vita. La coppia, poi, non ha ancora svelato ai propri fan come si chiamerà la loro prima figlia. «Abbiamo già deciso il nome e la chiamiamo già così ma non vogliamo dire niente perché prima vogliamo vederla, in quel momento capiremo se il nome è giusto per lei».