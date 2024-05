Rosalinda Cannavò incinta, Andrea Zenga scherza sull'outfit: «In tinta con il cane»

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga tra qualche mese diventeranno genitori della loro prima bambina (che dovrebbe nascere a settembre) e sono felicissimi: non vedono l'ora di conoscerla. I due ex gieffini stanno raccontando la gravidanza sui rispettivi profili social e, tra siparietti dolci e simpatiche gag, compare anche il loro amico a quattro zampe: il carlino Chinu. Proprio il cagnolino è il protagonista indiscusso delle ultime storie pubblicate da Andrea sui social e il motivo è presto detto.

La storia Instagram di Andrea Zenga

Andrea Zenga ha pubblicato su Instagram varie storie simpatiche insieme a Rosalinda Cannavò e al loro cagnolino Chinu. Il modello ha fotografato la fidanzata vestita di nero e seduta su un divano dello stesso colore, davanti a lei c'è Chinu che, dato che è nero, quasi non si vede tranne che per gli occhietti attenti che guardano verso l'obiettivo. Andrea scrive: «Quando l'outfit è in tema con il cane».

Il futuro papà ha, poi, registrato altre storie in cui spiega: «A pranzo do io da mangiare a Chinu perché Rosi è fuori solamente che quando c'è lei, lui mangia le sue crocchette senza capricci, quando tocca a me, continua a guardarmi finché non gli metto la sottiletta.

Ma se cedo così con Chinu, come farò quando arriverà la mia bambina? Forse dovrei diventare più severo».

Rosalinda Cannavò e la pioggia

Rosalinda Cannavò, invece, nelle storie che ha pubblicato su Instagram si lamenta del tempo che proprio non vuole sistemarsi. Con l'ombrello aperto e un'espressione infastidita dice: «Ditemi che è un incubo... Non sta piovendo a maggio, non si sono nuovamente abbassate le temperature...».