Rosalinda Cannavò incinta: «Quanto mi manca il panino al salame»

Rosalinda Cannavò è incinta della sua prima bambina che non vede l'ora di conoscere e che dovrebbe nascere subito dopo l'estate. L'attrice sta raccontando la sua gravidanza sul proprio profilo Instagram tramite storie e post che pubblica quasi ogni giorno. Anche il futuro papà, Andrea Zenga è felicissimo di allargare la famiglia ed è molto premuroso verso la compagna che, proprio nelle ultime storie, ha spiegato ai suoi fan cosa le manchi di più in questo periodo.

La storia Instagram di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò ha pubblicato delle nuove storie sul proprio profilo Instagram in cui spiega ai suoi follower: «Mi sono appena svegliata dal coma post-pranzo e comunque sì, stavo sognando... Probabilmente, era un panino al salame che è una delle prime cose che mi mangerò dopo il parto». L'attrice, quindi, aggiunge: «Quanto mi manca il panino al salame». Nel video successivo, Rosalinda e Andrea Zenga sono in auto insieme al loro cagnolino Chinu che non sopporta le macchine che passano accanto a quella dei suoi padroni.

Andrea Zenga papà premuroso

Andrea Zenga è sempre stato molto premuroso nei confronti della fidanzata Rosalinda Cannavò ma ora lo è ancora di più.

In una delle ultime storie pubblicate dall'attrice, il modello è sdraiato sul divano con la testa posata su una delle sue gambe e, tra di loro, c'è anche il carlino Chinu. Rosalinda, in tono scherzoso, scrive: «Mi chiamavano divano».