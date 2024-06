Rosanna Banfi presto nonna: «Virginia incinta grazie alla procreazione assistita. A 27 anni è andata in menopausa precoce». Il racconto in tv

Rosanna Banfi presto nonna. La figlia di Lino Banfi lo ha raccontato da Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio in onda giovedì 4 luglio su Rai2: sua figlia Virginia aspetta un bimbo. «Virginia ha scoperto di essere in menopausa precoce a ventisette anni e ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita - ha spiegato l'attrice -. Due tentativi sono andati male, ma la terza volta è rimasta incinta. Ancora non ci crediamo, neanche mio padre Lino si vuole illudere perché i rischi sono tanti. Ma Virginia è determinata. Per ora sta a letto e aspetta che passi il fatidico primo trimestre per dire a tutti che diventerà mamma. Se ho comprato qualcosa? Niente, per scaramanzia nemmeno un ciuccio o un bavaglino. Ma sono felice e spero che mia madre Lucia, scomparsa da poco, da lassù vegli sulla sua nipote del cuore».

Una malattia quella di Virginia Leoni che lei stessa aveva raccontato qualche tempo fa. «Lei è in menopausa precoce. È una situazione definitiva.

Virginia e Pietro Leoni sono i due figli di Rosanna Banfi, nipoti amatissimi di Lino Banfi. La primogenita, Virginia Leoni, è nata nel 1993 un anno dopo il matrimonio dei suoi genitori, Rosanna Banfi e Fabio Leoni, mentre il fratello minore Pietro è nato nel 1998. Virginia Leoni, si è sposata nel 2021 dopo circa 8 anni di fidanzamento con Gianluca De Marco.