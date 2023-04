Rosanna Lambertucci a Verissimo: «Dopo tanto dolore ho ritrovato la felicità, mi sposo»

Rosanna Lambertucci è stata una delle ospiti del salotto di Silvia Toffanin. La nota conduttrice si è raccontata a cuore aperto a Verissimo su Canale 5 dove ha parlato del suo successo, del lavoro, ma anche, della sua vita privata. Rosanna, dopo tanti episodi traumatici e dolorosi, è riuscita a ritrovare la serenità. In studio con lei era presente anche la figlia Angelica Amodei che ha detto di essere molto felice nel vedere serena la mamma.

Nella sua intervista a Verissimo, Rosanna Lambertucci ha raccontato di avere sofferto molto nella sua vita: «Ho passato dei momenti bui dovuti a diversi lutti, due in particolare. Ho perso mia figlia qualche giorno dopo il parto e, qualche anno fa, è morto mio marito Alberto Amodei dopo una lunga e dolorosa malattia che me lo ha strappato». La conduttrice ha, poi, raccontato che grazie alla fede e alla vicinanza delle persone care, soprattutto la figlia Angelica, è riuscita a ritrovare un po' della serenità che non aveva più. Rosanna, inoltre, si è aperta di nuovo all'amore e, infatti, ha un nuovo compagno del quale non ha svelato l'identità ma che a breve sposerà.

Rosanna Lambertucci si sposa e lo ha annunciato a Verissimo. La conduttrice fa coppia fissa con il suo compagno ormai da otto anni e i due hanno deciso di sposarsi. Rosanna ha detto che vorrebbe essere accompagnata all'altare dalla figlia e dalla nipotina.