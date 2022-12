Rovazzi svela l'arcano dei post Instagram e annuncia: «Niente è per sempre»

Nei giorni scorsi Fabio Rovazzi aveva incuriosito tutti i suoi follower con le insolite foto postate sul proprio profilo Instagram. Cosa avevano a che fare infatti, Totti e Ilary , La Signora in Giallo o le cabine telefoniche con il cantante?

Il cantante Fabio Rovazzi ha svelato l'arcano: tutti nei giorni scorsi si chiedevano come mai postasse foto sconclusionate, in realtà il cantante stava dando degli indizi ai propri follower.

Un utente in particolare lo aveva capito: «Sta postando foto di cose che non ci sono più, è ovvio stia per annunciare una canzone». L'utente aveva ragione: oggi, venerdì 23 dicembre, Fabio Rovazzi ha annunciato il suo nuovo singolo che si intitola Niente è per sempre. La canzone uscirà martedì 3 gennaio 2023.