Sabrina Salerno e il figlio Luca, serata in famiglia: «Io e mio marito resistiamo da 18 anni»

Ma chi è quel ragazzo che tiene la mano a Sabrina Salerno in una romantica notte romana? I due passeggiano per le vie della Capitale tra sorrisi e tenerezze. Si abbracciano anche e lei sembra davvero essere felice.

Il figlio

Sabrina Salerno sembra ancora una ragazzina. E vicino a quel misterioso ragazzo non sfigura, proprio per niente. In tanti hanno pensato a un tradimento, a un nuovo amore per la cantante e invece no. Niente di strano. La paparazza del settimanale Nuovo mostra mamma Sabrina Salerno abbracciata a suo figlio Luca Maria, nato dalle nozze con Enrico Monti, che la cantante ha sposato diciott’anni fa, dopo un lungo fdanzamento. Un bel ragazzo, alto, robusto. Uno che sicuramente piace alle donne. Anche quelle più grandi, perché no.

Nessun allarme quindi in vista tra moglie e marito.

Anzi come ha raccontanto qualche tempo fa il suo matrimonio con Enrico Monti, imprenditore tessile, funziona sempre meglio. «Io e mio marito duriamo così tanto grazie al rispetto che ci lega». Poi certo «i percorsi di coppia sono fatti di alti e bassi per tutti e si affrontano insieme. Per scaramanzia, però, io non dico “Per sempre”, perché mi fa paura. Ma noi resistiamo!».

Intanto tra una passeggiata e l'altra con suo figlio Sabrina ha raccolto con entusiasmo la nuova sfda professionale lanciata da Milly Carlucci: il ruolo di talent scout, insieme a Teo Mammucari, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni e Wanda Nara, nel nuovo programma L’acchiappatalenti, in onda su Raiuno.