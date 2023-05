Sal Da Vinci nonno per la terza volta: è nata la figlia di Annachiara

Annachiara Sorrentino, figlia di Sal Da Vinci (il cui nome è Salvatore Michael Sorrentino), ha avuto una bambina; il cantante napoletano è diventato nonno per la terza volta.

I primi nipotini sono stati quelli del figlio Francesco Da Vinci, il quale ha commentato sotto il post della sorella: «Cuore di zio».

«L’11.05.2023 alle ore 04:28 nasce l’amore della mia vita» sono le prime parole condivise dalla figlia del cantante su Instagram. Solo fino ad un anno fa il papà di Annachiara scrisse un post per lei e il suo compagno su Instagram:

«Ormai l’attesa volge al termine. Sempre meno giorni ci dividono dal grande evento.

Sento nel mio petto, il cuor battere forte per un’emozione che forse non ho mai raccontato così nelle mie canzoni. Ho sempre desiderato vederti insieme ad un uomo che ti amasse quanto me… (un po’ difficile). Ho sempre desiderato vederti insieme ad un uomo che ti apprezzasse per la donna che sei. Un uomo che ti amasse e che ti rispettasse sempre qualsiasi cosa accada…e che ti difenda sempre a spada tratta… perché nonostante tu ormai sia una donna che sta per incamminarsi per la sua strada, io ti vedo sempre la mia piccola bambina. Desidero che vi perdiate negli occhi l’uno e dell’altro… amandovi incondizionatamente. Insomma Annachiara… rendimi felice con la tua felicità. Il tuo papà Sal».

La figlia di Sal Da Vinci è la compagna di Salvatore Santoro.