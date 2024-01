Salvatore Esposito, proposta di matrimonio in ginocchio a New York

«Il nostro 2023 si chiude con il momento più bello ed emozionante della nostra vita. Ci aspettano tanti altri anni insieme amore mio e tante altre emozioni da vivere». Così l'attore Salvatore Esposito (il popolare Genny della serie televisiva Gomorra, ma protagonista anche di tante pelliccole di successo e che sta girando in questi giorni anche la serie di Sky su Bud Spencer) ha annunciato chiesto alla sua compagna Paola di sposarlo, donandole il tradizionale anello in ginocchio sulla pista di ghiaccio con lo sfondo del Rockefeller Center Christmas Tree. La foto spopola sui social così come i commenti di auguri da parte di amici, fan e familiari di Salvatore.

Una proposta arrivata a New York in una magica cornice festiva, tra pista e abete come testimonia la foto dei social (Serafinphoto). «Grazie a Tony Too Slick e Night in New York per aver organizzato tutto alla perfezione e per aver reso possibile questo nostro sogno, gli amici Piero Armenti e Martina Maceratesi miei partners in crime e tutti i presenti che mi hanno aiutato con il loro affetto a non farmi scivolare», ha scritto Salvatore Esposito.