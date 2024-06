Samantha de Grenet in lacrime per l'ultimo giorno di liceo del figlio Brando: «Ti vorrei sempre vicino, invece ti lascio libero. Vola alto»

La prima settimana di giugno vuol dire solo una cosa per gli studenti delle scuole superiori: vacanze estive. O maturità per chi ha concluso il quinto anno. Tra gioie e dolori, si dice addio a quelli che dovrebbero essere gli anni migliori dell'adolescenza, senza troppi pensieri per la testa e neanche troppe responsabilità, un solo obiettivo: superare anno (scolastico) dopo anno (scolastico) e arrivare all'esame di maturità per poter cantare tutti insieme “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti, mentre ci si interroga sugli argomenti della prima e seconda prova scritta e sull'orale finale.

Sono giorni di stress, ma anche di tante emozioni, per un capitolo importante che si chiude, ce n'è uno alquanto importante che si apre, quello delle scelte: università o lavoro? Anno sabbatico o studi all'estero? E no, non c'è una risposta esatta.

Dietro a ogni scelta, spesso ci sono genitori che guardano con paura ed emozione il percorso dei loro figli mentre compiono i primi passi da soli, verso la vita vera, quella fatta di responsabilità e di scelte. Non fanno differenza i genitori vip che vedono crescere i loro figli e si emozionano ancora di fronte ai loro traguardi. Proprio come ha fatto Samantha de Grenet che ha condiviso sui social alcuni scatti della fine dell'ultimo giorno di liceo del figlio Brando, tra lacrime ed emozione.

Il post commovente

Samantha de Grenet ha condiviso alcuni scatti con il figlio Brando: «Oggi è stata una giornata davvero emozionante! La cerimonia di saluto ai ragazzi che quest'anno affronteranno la maturità mi ha toccato profondamente il cuore facendomi fare un lunghissimo viaggio mentale.

Poi ha aggiunto: «Insieme ai professori, che ringrazio dal primo all'ultimo, alla Preside e a tutto il personale scolastico abbiamo visto crescere e diventare grandi i nostri bambini, gli uomini e le donne di domani che sono certa troveranno il loro giusto posto nel mondo. Sono la classica mamma italiana, desidererei avere sempre mio figlio vicino, ma lui non è una mia proprietà e la cosa migliore che posso fare, insieme a mio marito, e dargli gli strumenti più adatti per vivere al meglio la sua vita lasciandolo libero nelle sue scelte. Vola alto Brando... Con tutto l' amore del mondo e molto di più».