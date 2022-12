Selvaggia Lucarelli, dopo Ballando la frecciatina a Milly Carlucci: «Non mi ha mai protetta»

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, un'edizione che l'ha visto spesso come protagonista di grandi polemiche. In una lunga intervista a Il Corriere della Sera ha spiegato la sua versione dei fatti e ha lanciato anche una frecciatina alla conduttrice del programma, Milly Carlucci.

I commenti a freddo

Selvaggia ha definito questa edizione di Ballando "catastrofica" dal punto di vista umano e a tal riguardo nomina le persone che l'hanno delusa maggiormente: «Mariotto perché, pur nella sua non linearità e nella sua eccentricità, ci siamo sempre rispettati forse in quanto anime indipendenti nel programma. Quest’anno l’ho trovato invece sgarbato e allineato. Mi ha deluso Fabio (Canino) perché ci conosciamo da anni, in qualche momento mi aspettavo più solidarietà. E poi l’impianto generale del programma: tutti molto generosi anche con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo».

Chiarisce poi che le polemiche con Carolyn Smith vanno avanti da tempo ma che sono esplose solo quest'anno: «Forse perché è salviniana? No dai, lo è, ma non penso sia un problema politico. Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra quattro uomini, regina incontrastata del programma. Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l’ha mai accettato. Il primo anno lei mi sorrideva, poi andavo su Twitter e vedevo tutti i suoi like ai peggiori insulti nei miei confronti. Gliel’ho detto, ha smesso, ma poi ogni volta nel programma non ha mai mancato di ricordare, solo a me, che io non so niente di danza. Poi vabbè, quest’anno l’odio era tale che si rifiutava di guardarmi mentre le parlavo e anche di rispondermi, una cosa anormale».

Non ha nascosto il fatto di essersi sentita presa di mira: «Quest’anno dalla giuria, da chi era seduto ai tavoli di fronte, dalla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta «scaldato» da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo. Sono riusciti nel difficile risultato di farmi voler bene dal pubblico».

Infine una frecciatina la lancia anche a Milly Carlucci. Quando le viene chiesto se si aspettava una maggiore tutela da parte della conduttrice, la sua risposta è secca: «No. Dopo un po’ che lavoravo a Ballando ho capito che lì sono considerata un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere. Mi dispiace perché io invece ho sempre giocato dalla parte del programma, mi spendo molto e non ho paura di inimicarmi il pubblico, cosa di cui chi fa tv nazionalpopolare ha il terrore»