Selvaggia Lucarelli, la frecciatina a Ilary Blasi e Francesco Totti: «Solo una cosa continuerà ad accomunarli»

Selvaggia Lucarelli ha tirato una vera e propria frecciatina a Ilary Blasi e Francesco Totti. La giornalista, in una delle ultime storie che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha fatto riferimento alla conduttrice romana e al suo ex marito. Selvaggia commenta spesso i personaggi dello spettacolo sui propri profili social e quando esprime i propri pareri non utilizza mezzi termini.

Selvaggia Lucarelli pizzica Giorgia Soleri: «A Pechino Express i dolori della malattia sono scomparsi?»

Selvaggia Lucarelli, la foto a 13 anni in bikini al mare. Hater scatenati: «Avevi già la pancetta»

Selvaggia Lucarelli-Fedez, nuovo attacco per l'assenza in tribunale: «Fai il tuo dovere, c'è gente che aspetta giustizia»

La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli

In una delle sue ultime storie Instagram, Selvaggia Lucarelli ha fatto riferimento a Ilary Blasi e Francesco Totti: «Una cosa che accomunerà per tutta la vita Totti e Ilary è questa passione inaccettabile per le cene anni '90 con la musica e lo sventolare di tovaglioli». Selvaggia, presumibilmente, si riferiva alle ultime storie Instagram che la conduttrice ha postato sul proprio profilo per fare gli auguri di buon compleanno al suo nuovo compagno Bastian. Ilary ha pubblicato le foto con il brano "I just died in your arms" della band inglese Cutting Crew (la canzone è del 1986).

La separazione di Totti e Ilary

Il matrimonio tra Totti e Ilary è ormai cosa finita e l'ex coppia, dopo varie sedute in tribunale, si è definitivamente separata. La crisi prima e il divorzio poi, sono stati al centro del gossip per molte settimane.