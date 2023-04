Separazione Totti-Ilary, la showgirl sul mantenimento: «Mai ricevuta l'offerta di 15mila euro al mese, data immagine distorta»

Ilary Blasi parla pubblicamente della sua causa di separazione da Francesco Totti e smentisce le ultime indiscrezioni sulla trattativa per l'assegno di mantenimento. Gli avvocati Simeone e Rossi, «sono costretti a precisare - in una nota - che la Signora Blasi non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il Signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell'ordine. Ancora una volta si tenta di dare un'immagine della Signora Blasi in contrasto con quella reale, oltretutto in un momento così delicato del procedimento di separazione».

Le indiscrezioni smentite da Ilary Blasi, riguardano la disputa per l'assegno di mantenimento. Secondo la fonte citata dal Corriere della Sera, la richiesta della conduttrice si aggirerebbe intorno ai 20mila euro al mese, «una barca di soldi», si legge. Ma il Capitano non sarebbe disposto ad assecondare la richiesta. La conduttrice, da parte sua, non avrebbe richiesto alcun mantenimento per sé. Considerati i redditi, di fatto non ne avrebbe neanche diritto: tra contratto Mediaset, patrimonio immobiliare e liquidità sul conto corrente si parla di cifre milionarie. Così Ilary punterebbe ad accollare in toto al padre le spese extra per i figli, mentre lui ambirebbe a un fifty fifty.

Altro argomento del contendere tra i due ex, separati di fatto ma nonn ancora di diritto, è la villa dell'Eur in cui hanno vissuto insieme e che ora è la casa di Ilary e ragazzi. Al momento appartiene a entrambi, ma è a completa disposizione di Ilary, che può restarci fino ai 18 anni di Isabel. Totti non ci mette piede da tempo, ma per evitare che possa anche solo pensarci, l'ex moglie ha fatto cambiare la serratuta: non ha neanche le chiavi.