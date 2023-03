Serena Autieri a Napoli, tour scudetto ai Quartieri Spagnoli

L'attrice Serena Autieri è a Napoli per un servizio fotografico. A tal proposito ha colto l'occasione per fare alcuni scatti nei Quartieri Spagnoli, dove da giorni aumentano sempre di più gli addobbi a per la festa scudetto della SSC Napoli.

L'attrice napoletana ha fatto un giro sulla strada dei calciatori della squadra del Napoli, dei cartonati posizionati seguendo lo schema della formazione calcistica in campo.

Serena Autieri e la sua crew cercava la posizione più giusta per ottenere la luce migliore per il servizio fotografico. Nel frattempo molti fan hanno colto l'occasione per scattare foto e video da postare sui loro social network.

Con un outfit stile jeans, l'attrice ha voluto vestirsi anche a tema con i colori che richiamano l'azzurro, propri della città partenopea.

Con questo clima di festa da scudetto che sta vivendo la città di Napoli, tutti sono felici di contribuire agli addobbi o fare un giro per le strade della città alla ricerca di quelli più assurdi e particolari.