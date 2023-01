Serena Grandi nel «b&b di lusso senza pagare il conto»: il processo e la sentenza, il calvario dell'attrice (assolta)

Le accuse, il processo e la sentenza. L'attrice Serena Grandi, 64 anni, è stata assolta dall'accusa di insolvenza fraudolenta. Era finita a processo davanti al Tribunale di Arezzo dopo un soggiorno in un b&b di lusso nel 2018 al termine del quale i proprietari lamentavano il conto non pagato e danni alla struttura. L'attrice era stata nella casa insieme al compagno aretino di allora, scrive il «Corriere di Arezzo» dando la notizia dell'assoluzione.

«Il fatto non sussiste» ha sentenziato il giudice Antonio Dami per la protagonista di Miranda, Monella e tanti altri film che l'hanno resa sex symbol. La società che gestisce il resort era parte civile e chiedeva i danni. All'udienza conclusiva e nelle precedenti celebrate al Tribunale di Arezzo, Serena Grandi, vero nome Serena Faggioli, non ha preso parte. Saranno le motivazioni che verranno depositate nelle prossime settimane a spiegare come non siano maturate le prove di quanto denunciato dal b&b aretino.