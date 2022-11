Shakira cerca una babysitter: maxi stipendio (ecco quanto) ma a una condizione

Una delle notizie che più ha fatto scalpore nei mesi estivi, è stata la clamorosa separazione della popstar Shakira dal calciatore del Barcellona, Gerard Piqué. Ora la cantante sta organizzando il suo trasferimento a Miami e nel frattempo è alla ricerca di una babysitter.

Shakira e Piqué erano una delle coppie più solide dello showbiz, ma si sa: non è tutto oro quello che luccica. I due si sono separati in estate dopo 12 anni di relazione.

Si sono conosciuti nel 2010 in occasione dei Mondiali in Sudafrica, galeotto fu il video di Waka Waka in cui la cantante, tra gli altri, invitò a parteciparvi anche Piqué. La causa della separazione è stata una relazione extraconiugale del difensore blaugrana.

Dopo svariati tentativi da parte di Piqué di convincere Shakira a rimanere a Barcellona, la popstar ha preso la sua decisione: lascerà la Spagna e si trasferirà a Miami con i figli Milan e Sasha.

I due bambini della coppia hanno 9 e 7 anni, per questo motivo Shakira è alla ricerca di una babysitter: non può lasciare i figli da soli quando non c'è.

Secondo quanto riporta il programma televisivo "Ya es mediodía", la persona che si prenderà cura di Milan e Sasha, percepirà dai 3 mila euro al mese in su e dovrà essere una tomba per quanto riguarda le vicende familiari. La babysitter potrà vivere nella villa di Miami con la cantante e i bambini ma dovrà rivelare nulla di ciò che succede.