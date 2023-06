Shakira a Barcellona per la prima volta senza Piqué, ospite al Gp di Formula 1: flirt con Lewis Hamilton?

A Barcellona ma senza Piqué. Dopo il polverone che l'ha travolta, la star colombiana Shakira è tornata nella città dove ha vissuto per tanto tempo col suo ex marito, l'ex calciatore Gerard Pique. «Che bello tornare di nuovo a Barcellona» scrive Shakira sotto il post su Instagram dove sorride all'obiettivo mentre è tra gli spalti, in attesa di seguire il Gran premio di Formula 1. Ma perchè sarà lì Shakira?

Sotto il post impazzano i commenti, in particolare in molti fanno riferimento al campione Lewis Hamilton, presunta nuova fiamma di Shakira. Sarà davvero così? «È lì per Hamilton», «Nuova coppia Shaki e Hami», «Grande Shakira, hai scambiato una Twingo per una Ferrari»: questi sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere sotto il post. Affetto e stima per la cantante colombiana, tradita dall'ex compagno con la sua segretaria a cui ha dedicato una canzone che ha fatto il giro del mondo.

In Florida, lo scorso weekend i due sono stati paparazzati insieme a cena e le foto hanno fatto il giro di tutti i giornali di mezzo mondo.

Che Shakira abbia ritrovato l'amore? Nessuna conferma, nè smentita. Nelle foto del gossip si vede solamente una tavolata in cui ci sono anche Hamilton e Shakira insieme ad altri. E ora l'arrivo a Barcellona: cosa succederà?