Shakira, Piqué e Clara Chia verso il matrimonio: «Vogliono una cerimonia intima solo con la famiglia»

Gerard Piqué e Clara Chia sognano il matrimonio. L'ex calciatore e marito di Shakira e la sua giovane fidanzata starebbero organizzando le nozze: è ciò che trapela dai media spagnoli. La coppia sembra essere più solida e innamorata che mai e non si è lasciata influenzare da tutta l'onda mediatica che l'ha travolta dopo l'uscita del brano di Shakira che faceva riferimento solo al tradimento di Piqué e alla nuova compagna Clara Chia.

Il matrimonio

La stampa spagnola ha rivelato che Gerard Piqué e Clara Chia desidererebbero ardentemente sposarsi e sognerebbero una cerimonia con pochi intimi, solo con la famiglia per intendersi. Stando, poi, a quanto ha dichiarato la giornalista Mónica Vergara durante il programma Fiesta di Telecinco, i due non starebbero organizzando un matrimonio sfarzoso, vorrebbero, invece, delle nozze semplici. Nonostante i dodici anni di relazione, Piqué e Shakira non sono mai arrivati all'altare anche se (forse) il grande passo non è mai stato compiuto per volere della cantante che, in occasione dell'anniversario di fidanzamento con l'ex calciatore, aveva dichiarato: «Il matrimonio mi spaventa. Non voglio che mi veda come sua moglie, ma piuttosto come la sua fidanzata. È come il discorso del frutto proibito… Preferisco tenerlo all'erta, fargli pensare che tutto è possibile a seconda del suo comportamento».

Il nuovo brano di Shakira

Shakira, essendo una popstar mondiale, comunica anche attraverso la sua musica: dopo la prima revenge-song (ovvero il brano "vendetta"), ecco che anche nel nuovo singolo intitolato "TQG" ("Te quedo grande"), la cantante torna a parlare di Piqué, sostenendo che stia provando a riconquistarla e che, ovviamente, Clara Chia sia allo scuro di tutto: «Se sapesse che mi stai ancora cercando? Perché mi stai cercando? Sai che non ripeto gli errori. Dì alla tua nuova bambina che non entro in competizione per gli uomini».