Shakira e la super frecciatina all'ex Piquè in una canzone: «Io una Ferrari lei una Twingo»

La fine della storia tra Shakira e Piquè ha lasciato un grande dolore alla cantante. Il motivo della loro separazione starebbe nei tradimenti di lui, che sembra ora abbia una relazione stabile con quella che è stata l'ex amante. La cantante ha sempre taciuto sull'argomento, parlando solo una volta in un'intervista confermando il grande dolore provato per aver distrutto la famiglia.

Quando però è uscito il suo singolo Monotonia ha parlato del dolore per la fine della storia con Piqueè. Ora però è tornata con una nuova canzone dove i toni sono ben diversi e la Shakira addolorata si è trasformata in una Shakira arrabbiata. Il pezzo in questo caso non parla del suo cuore spezzato, ma sembra più una lunga frecciatina di 3 minuti e mezzo. In questo singolo Shakira asfalta Piquè e poi gli dice che ha scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio, riferendosi alla nuova compagna.

La storia tra Shakira e Piquet ricorda molto quella tra Totti e Ilary, il riferimento ai Rolex in più ha scatenato il web proprio per il riferimento al Rolex gate per cui la coppia italiana starebbe ancora in causa.