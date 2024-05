«Questa è la 13esima gravidanza: ho avuto 9 aborti prima dei 21 anni, i dottori non sanno il perché. Amo tutti i miei figli, anche gli angeli»

Affrontare un aborto è estremamente difficile e doloroso, sia per la donna che per il papà e tutta la famiglia. Si tratta di una perdita immensa che porta un danno fisico e psicologico, spesso un trauma che richiede tempo e terapia per poter essere processato. Difficile immaginare, dunque, come possa sentirsi Shaycie Jane, una ragazza di 21 anni che ha alle spalle ben nove aborti.

La giovane di certo non ha perso la speranza e al momento sta portando avanti la tredicesima gravidanza, emozionata all'idea di poter accogliere al più presto il nuovo arrivato, un fratellino o una sorellina per Amber (di 3 anni) e Felicity (1 anno).

Gravidanze e aborti: la storia di Shaycie

Aveva 14 anni quando è rimasta incinta del suo primo ragazzo. Si trattava anche della sua prima volta, e a quell'età ha pensato che ciò la mettesse al sicuro da una possibile gravidanza. Eppure, così non è stato. Shaycie dice di aver scoperto la sua condizione mentre stava lavorando come baby sitter: «Il mio ciclo era in ritardo e mentre stavo dando una pulita ho notato dei test di gravidanza. Li ho fatti tutti e 4, e tutti e 4 sono risultati positivi», riporta il New York Post.

Shaycie, allora, ne ha parlato con sua madre che la settimana dopo l'ha accompagnata all'ospedale.

Lì ha scoperto di aver avuto un aborto spontaneo. Ha chiamato quella bambina "Faith", "fede". Poi, nel marzo del 2019 e del 2020 altri due aborti: due gemelli, Blythe e Ottilie, ed Evangeline. La gravidanza successiva è stata causata da un preservativo rotto, e l'ha scoperta solo dopo la fine della relazione. Così è nata Amber, nel febbraio del 2021, e il parto è stato indotto a causa della preeclampsia (una condizione che causa un aumento della pressione del sangue durante la gravidanza).

Poi altri due aborti. Trent e Mason. Nel luglio del 2022 è nata Felicity: «Sono rimasta incinta due mesi prima di fare 18 anni. A 17 settimane mi hanno diagnosticato la preeclampsia ma è andata via a 30 settimane, per fortuna, così l'esperienza del parto non è stata terribile. Sono entrata in travaglio da sola. Guardavo "Friends" con quello che allora era mio marito, e scherzavamo sul fatto che avrebbe dovuto aspettare la fine dell'episodio prima di venire fuori. L'episodio è fino alle 2 di notte e mi sono svegliata con le contrazioni».

Dopo, altri tre aborti: Semi, Pertitalia e Ciel a settembre e dicembre del 2022, e maggio 2023. A Ottobre dell'anno scorso, Shaycie ha scoperto di essere di nuovo incinta, nonostante gli anticoncezionali, e questa volta di due gemelli. Uno, che ha chiamato Nivis, è morto dopo sei settimane. «Ora sono a 31 settimane e mi sento molto meglio, anche se continuo a pensare a come sarebbe stato se Nivis fosse ancora qui e avessi avuto dei gemelli. Eravamo così emozionati all'idea».

I dottori non hanno idea di quale sia la causa dei continui aborti, dice la ragazza. Ora, Shaycie attende il parto, a luglio, e nel frattempo fa la mamma a tempo pieno.