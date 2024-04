Shiva torna sui social: la foto con il figlio in braccio commentata da Laura Maisano: «La nostra famiglia»

Sono passati due mesi da quando Shiva, il rapper italiano accusato di tentato omicidio, si trova agli arresti domiciliari per scontare la sua pena. Da allora, l'artista non ha mai pubblicato una foto sui propri social, fino a lunedì 15 aprile. La sua ragazza, Laura Maisano, ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra l'abbraccio di Shiva al figlio: il cantante appare in forma con il figlio Draco, di cinque mesi.

Andrea Arrigoni, questo il nome del rapper, aveva annunciato la nascita del figlio lo scorso 25 novembre, postando una lettera sul profilo Instagram in cui esprimeva i propri sentimenti riguardo al lieto evento.

Adesso la nuova famiglia è felicemente unita e Laura Maisano lo ha voluto comunicare sui propri canali social, pubblicando una storia Instagram con sotto scritto «Ecco la nostra famiglia».

L'arresto per tentato omicidio

Il rapper attualmente si trova agli arresti domiciliari perché accusato di tentato omicidio. Lo scorso luglio, infatti, aveva sparato a due sostenitori del suo collega rivale Rondo Da Sosa, che sono rimasti feriti fuori dalla sua casa discografica a Milano.

Dopo tre mesi di indagini, l'artista è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.