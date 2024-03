Simona Tagli, l'ex Antonio Zequila rivela: «Aveva l'ormone in fermento. Mi ha conquistato»

Il countdown per la finale del Grande Fratello è iniziato e sono pochi i concorrenti ancora in gara. Tra questi, Simona Tagli, showgirl e conduttrice, che ha fatto parlare molto di sé durante quest'ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Sarà per il suo carattere molto deciso, ma va detto che, al netto di simpatia o antipatia, Simona Tagli fin da subito è riuscita a creare dinamiche all'interno della casa più spiata d'Italia. La gieffina poi ha parlato spesso della storia d'amore con il suo ex fidanzato Antonio Zequila. A tale proposito, l'attore nelle ultime ore ha lasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua love story con la gieffina.

«Quando io ho conosciuto Simona era nel massimo della sua espressione, sprizzava sensualità da tutti i pori - ha spiegato Antonio Zequila a Radio Cusano -.

Lei era famosa e io no, era molto ambita e molto sensuale. Aveva l'ormone in fermento. Mi ha conquistato con la sua simpatia. Noi ci siamo conosciuti ad una festa per il compleanno di Renzo Arbore e lei mi aveva dato un numero di telefono perché era sposata. Ci siamo incontrati per caso ad una manifestazione dove eravamo ospiti insieme e lei il giorno dopo doveva andare su San Marino e io con tutta la pazienza l'ho accompagnata. Così abbiamo iniziato a frequentarci».

Antonio Zequila ha aggiunto: «Io mi sono trasferito da Roma a Milano perché lei viveva lì e poi siamo tornati a Roma. Sono stati anni molto belli e devo dire che Simona mi ha insegnato molto. Andavamo d'accordo sotto tutti i punti di vita. L'unica problema di Simona è che lei è gelosissima, era morbosa, mi chiamava venti volte al giorno. Mi tarpava le ali e io invece avevo questa voglia di diventare un attore famoso. Siamo stati insieme sei anni. Lei per me è stata un grande amore, l'ho citata anche nel mio libro».