Sofia Vergara: «Il mio seno gigante mi ha aperto tutte le porte, se sei bella ti trattano diversamente»

A 51 anni compiuti Sofia Vergara è ancora una delle donne più sexy del mondo. Il successo in tv è arrivato grazie alla serie tv "Modern Family", dove ha interpretato "Gloria Pritchett". In un'intervista a El Pais, l'attrice ha ammesso che la sua bellezza è stata di grande aiuto. «Il successo grazie al mio corpo? Ma certo. Sarebbe assurdo negarlo. Al contrario, sono grata alla vita. Queste tette giganti e questo corpo mi hanno aperto tutte le porte, è stato il mio passaporto per il mondo a 20 anni, quando ho iniziato come modella, ma oggi ho 51 anni e ci sono ancora», ha detto. Poi, ha aggiunto: «Fin dal liceo, tutti i ragazzi volevano stare con me. Non che mi faccia sentire meglio, ma ti rendi conto che ti trattano diversamente. Fin da piccolo conosco i miei punti di forza e ne approfitto. Ma se vedi solo le mie tette, allora il problema è tuo».

Sofia Vergara e la bellezza

Bellissima già da giovane, ma ancora sulla cresta dell'onda anche a 50 anni: «Questo perché lavoro come nessun altro, ho personalità, sono sempre stata attenta a cosa succede nel mondo e non ho avuto paura.

Ci sono donne che sono più carine, più giovani, con più tette e un corpo più bello di me, ma io ci sono ancora perché ho dimostrato che posso restare. Non faccio neurochirurgia, faccio solo intrattenimento e la cosa peggiore che può capitarmi è che dicano che sono brutta o che questo idiota non sa come comportarsi. Posso sopportarlo».

Sul ruolo in Modern Family ha detto: «Ho avuto un enorme successo. Dal primo episodio sono diventata famosa in tutto il mondo, ma sono una latina che non sembra poi così latina, e non ho le stesse opportunità degli attori americani. Non mi lamento, sarei ingrata, ho fatto molto più di quanto sognassi, ma mi è più difficile trovare ruoli. Non potrei interpretare una scienziata a una giudice».