Soleil Sorge di nuovo single? Gli indizi social che fanno impazzire il gossip

La rimpatriata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, avvenuta a Sharm el-Sheikh, ha fatto infuriare gli appassionati di gossip e non solo. Soleil Sorge è apparsa sorridente e spensierata in compagnia di Alex Belli, Delia Duran e altri amici. I tre si resero protagonisti del triangolo amoroso più famoso della storia della televisione italiana. E tutto potrebbe essere spiegato con la fine della storia d'amore dell'influencer con l'imprenditore Carlo, rimasto sempre lontano dai riflettori.

Di nuovo single

A far discutere, negli ultimi giorni, è stata una storia su Instagram, pubblicata da Alex Belli, che mostra i protagonisti del triangolo amoroso di nuovo insieme, felici e spensierati. Per mesi, nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Alex Belli e Delia Duran hanno professato il loro amore libero dalla Casa più spiata d'Italia. Ma a scatenare l'ira del web è stata Soleil che, a più riprese, aveva dichiarato di non voler più avere niente a che fare con la coppia. Ma non è finita qui. Altre foto da Sharm, hanno immortalato ancora la Sorge in compagnia di Alex e Gianluca Costantino, ex concorrente del reality con Soleil aveva instaurato un rapporto abbastanza intimo. Gli ex gieffini sono stati fotografati mentre cantavano accompagnati da Belli alla chitarra. Un clima sempre spensierato e disteso, molto lontano dall'astio di cui aveva parlato la Sorge, poco tempo fa, a Verissimo. Il motivo del riavvicinamento? Semplice, l'influencer divenuta famosa grazie al programma di Alfonso Signorini, sarebbe di nuovo single.

Lo scoop social

Soleil Sorge non sarebbe più fidanzata con il misterioso imprenditore siciliano, Carlo, di cui si era sempre professata innamoratissima. A lanciare lo scoop ci ha pensato, l'esperto di gossip, Alessandro Rosica, conosciuto sui social come l'investigatore social. Nelle sue storie Instagram, Rosica, rivela che Soleil avrebbe ripreso i rapporti in particolare con Gianluca (assente al compleanno dell'influencer) dopo essere stato allontanato per volere dell'ex fidanzato. Con Carlo sarebbe finita anche perché la Sorge si sarebbe sentita soffocare dall'eccessiva gelosia dell'ex compagno.

«Troppo geloso»

Nel parlare della discussa rimpatriata, l’esperto di gossip, rivela che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe di nuovo single ed è per questo che si è rivista con i suoi ex compagni d’avventura. «Vi assicuro che Soleil ha lasciato il suo fidanzato già da settimane», ha esordito Rosica. Nello svelare il gossip sulla Sorge, Alessandro ha spiegato i motivi dietro la rottura: «Cento per cento non è più fidanzata, mi hanno detto che lei ha mollato lui per via della gelosia». Ed è proprio a causa della gelosia dell’oramai ex fidanzato, secondo l’Investigatore Social, che Soleil Sorge si è allontanata da Alex e Gianluca. Tornata single, quindi, l’ex gieffina avrebbe deciso di riallacciare i rapporti con i due ex concorrenti con cui ha legato maggiormente all’interno del GF Vip. Chissà se all'orizzonte per Soleil e Gianluca si prospetta una storia d'amore come in tanti si auguravano dopo la fine del reality show...