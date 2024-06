Sonia Bruganelli, la dedica all’uomo della sua vita: «Tu per me, sempre. Da 20 anni». Di chi si tratta

Sonia Bruganelli ha da poco concluso la sua avventura come opinionista dell'Isola dei Famosi. L'autrice televisiva è piaciuta molto al pubblico del reality show che apprezza sempre la sua schiettezza e la sincerità nei confronti dei concorrenti. Sonia, inoltre, in questi ultimi mesi è stata spesso al centro del gossip per la sua nuova relazione amorosa: lei e Angelo Madonia - ballerino professionista di Ballando con le Stelle - fanno coppia fissa e non si nascondono più. I due, infatti, erano insieme anche alla festa finale dell'Isola. La dedica che Sonia ha postato su Instagram non è, però, per il ballerino ma per «l'uomo della sua vita».

Le dedica di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha dedicato una dolce dedica d'amore al figlio Davide Bonolis che, proprio oggi giovedì 7 giugno, compie 20 anni.

Il ragazzo è nato nel 2004 ed è fratello di Silvia e Adele. L'autrice televisiva ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui si vede Davide in tenuta sportiva e sui campi da calcio. La dedica che accompagna l'immagine recita: «Tu per me. Sempre. Da 20 anni l'uomo della mia vita», con tanto di emoticon con occhi a cuoricino. Proprio qualche giorno fa, Sonia e Davide erano insieme a Milano e, nei camerini, si stavano preparando a una nuova puntata dell'Isola dei Famosi.

Sonia Bruganelli e il rapporto con i figli

Sonia Bruganelli, anche quando era opinionista al Grande Fratello Vip, si è sempre commossa quando venivano raccontate le storie tra genitori e figli perché, da mamma, le sentiva molto vicine. L'autrice televisiva è una mamma molto presente e affezionata a Silvia, Davide e Adele che, a volte, compaiono nelle sue storie o nei suoi post social.