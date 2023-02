Sophie Codegoni e Ale Basciano e la proposta di matrimonio: «Ecco quanto è costato l'anello»

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sposano. La proposta di matrimonio sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia che ha fatto molto discutere sulle piattaforme social torna oggi protagonista di un servizio di Stefano Corti a Le Iene. Ma quanto ha speso Basciano per l'anello di fidanzamento? E soprattutto il diamante che Sophie porta al dito è vero o è stato creato in laboratorio?

Il servizio delle Iene del compagno di Bianca Atzei nasce per informare i telespettatori che in commercio esistono diversi diamanti di scarsa qualità, e offre uno spunto su come evitare il rischio di pagare più del dovuto o meglio ancora, di non imbattersi nelle fregature. Con l'aiuto dell'esperto Roberto Gai, Stefano è andato a caccia di alcuni vip - che recentemente si sono promessi amore eterno - per analizzare il vero valore dell'anello di fidanzamento.

La coppia ha portato l'oggetto dell'amore in laboratorio per analizzarlo secondo le dovute linee guida ed è risultato che il diamante che porta al dito Sophie è naturale, di 0,88 carati: una pietra preziosa che varrebbe di norma circa 10.100 euro. L’esperto de Le Iene ha dichiarato che lo venderebbe dai 7000 ai 7.500 euro.

Sophie Codegoni, con tono ironico, conclude: «Quindi adesso lo posso sposare». Respiro di sollievo per Alessandro Basciano.