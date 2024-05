Sophie Codegoni in vacanza a Dubai con Alessandro Basciano e Celine: «No, così non si fa»

È ufficiale: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme. I due non hanno mai confermato di essere di nuovo una coppia rilasciando dichiarazioni esplicite ma, ultimamente, sono sempre insieme e con loro c'è anche la piccola Celine. L'influencer e il dj, in questo momento, sono a Dubai dove trascorreranno qualche giorno di vacanza e di relax insieme alla loro bambina. Nelle scorse ore, Sophie ha pubblicato diverse storie in cui è impegnata con la figlia al ristorante e Alessandro riprende (e commenta) tutta la simpatica scenetta. Ecco che cos'è successo.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a cena

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non compaiono più insieme nelle rispettive storie Instagram ma se una cosa non è documentata sui social, non significa che non sia reale.

I due sono tornati a essere una coppia e, nelle scorse ore, sono usciti a cena insieme alla loro piccola Celine in un ristorante di Dubai. Il dj ha immortalato l'influencer mentre dà da mangiare alla bambina e Sophie ha ripreso lo scatto nelle sue storie e ha aggiunto: «La mia principessa», con l'emoticon di un cuore rosso. Nel corso della serata, poi, Celine ha fatto anche divertire i genitori perché continuava a sbattere i piedini sul tavolo. L'ex gieffina ha ripreso la bambina con un tono di rimprovero e le ha detto: «No, così non si fa», mentre Basciano divertito ha commentato: «Mi ricorda qualcuno».

La storia tra Sophie e Alessandro

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno sempre descritto la loro storia come travolgente e ricca di passione. Prima della burrascosa separazione, lui le aveva anche chiesto di sposarlo sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. I due, poi, si sono lasciati per i presunti tradimenti di lui ma, evidentemente, si sono anche chiariti e ora sembrano essere di nuovo felici insieme.