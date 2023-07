Sophie Codegoni e la storia esilarante con Alessandro Basciano: «Ma cosa sta succedendo?»

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembrano essere tornati sui social più forti di prima. A dire il vero, non se ne erano mai andati ma, nei giorni scorsi, i fan della coppia si sono spaventati per il fatto che i due neo genitori di Celine non si seguissero più a vicenda. Ora, che l'allarme crisi sembra essere rientrato, i due sono tornati a pubblicare storie di coppia, così come l'ultimo video che ha postato l'influencer.

Nelle ultime due storie che Sophie Codegoni ha pubblicato, inquadra il suo fidanzato Alessandro Basciano con in testa una specie di turbante di carta stagnola.

I due si trovano dal parrucchiere per un nuovo look di lui e, per ingannare l'attesa, l'influencer decide di riprendere il compagno a tradimento. Sophie ha le lacrime dalle risate e chiede ad Alessandro: «Ma cosa sta succedendo?», allora lui risponde: «Sai chi sembro? Sono quel personaggio del Mago di Oz, quello tutto di alluminio».

Nella seconda storia, invece, Sophie scatta una foto ad Alessandro e scrive: «Post muto. Non mi chiedete cosa stia combinando perché non lo so».

Sophie Codegoni posta spesso storie in compagnia della sua bambina Celine. Recentemente ha pubblicato un'immagine della neonata mentre beve il latte dal biberon e ha scritto: «Mi fa morire che vuole tenersi a tutti i costi il biberon da sola».