Sophie Codegoni e Alessandro Basciano insieme a Dubai, ma ancora nessuna foto di coppia: «Perché vi nascondete?»

La storia d'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è giunta al termine già da qualche mese. Le accuse di tradimento, con tanto di prove, e le interviste di fuoco di Sophie a Verissimo avevano fatto intenedere una chiusura totale nei confronti del dj, ma tra di loro ci sarà per sempre un fil rouge ad unirli: la piccola Celine. La coppia ha avuto una figlia che tra pochi giorni compirà un anno e mamma e papà potrebbero aver deciso di tornare insieme, nonostante tutto, per amore della figlia.

Adesso la dolce famiglia si trova a Dubai perché Basciano ha un evento e dj set nella città.

La loro piccola vacanza insieme è chiara a tutti, ma i due continuano a non mostrarsi insieme...

Il dubbio dei fan

«Perché non vi mostrate insieme? Ormai è chiaro a tutti che siete tornati insieme», scrive un utente sotto gli ultimi post di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La coppia, infatti, era stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo separatamente per raccontare il dolore dopo la rottura e la scoperta del tradimento di lui con la sua ex fidanzata mentre Sophie era a casa con la piccola Celine.

Domenica prossima, 12 maggio, la figlia compirà un anno e per l'occasione Sophie e Alessandro hanno organizzato una bellissima festa con tutti i parenti e gli amici: sarà questa l'occasione giusta per tornare sui social insieme?