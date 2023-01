Sophie Codegoni e Ale Basciano alle Maldive, lei si infuria: «Mi fai rosicare!». Ecco cos'ha fatto

Sophie Codegoni sta trascorrendo una vacanza da sogno alle Maldive in compagnia del fidanzato Alessandro Basciano. L'influencer, che è in attesa della sua prima bambina Celine, documenta tutto sul proprio profilo Instagram postando foto e storie tutti i giorni. In uno degli ultimi video Sophie spiega ai suoi follower il motivo per cui Alessandro continua a farla rosicare.

Nella terrazza della palafitta su cui Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno alloggiando, c'è uno scivolo che porta chi ci sale direttamente in acqua. L'influencer a causa del suo pancino non può godersi il divertimento, mentre invece il fidanzato si diverte ad andare su e giù filmando anche il tutto. Nell'ultima storia postata da Sophie, la si sente dire: «Non è giusto così io non posso farlo... continui a farmi rosicare!».

Sophie Codegoni ha annunciato di essere incinta sul proprio profilo Instagram e poi insieme al fidanzato Alessandro Basciano, ha scoperto a Verissimo che sarebbe stata una femminuccia. I due sono molto felici di diventare genitori della piccola Celine.