Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di nuovo insieme: la prima foto di coppia per il compleanno della piccola Cèline

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si mostrano nuovamente insieme dopo mesi di gossip su un ritorno di fiamma. L'occasione è una delle più dolci: la figlia Cèline compie un anno e la festa di compleanno è stata lo scenario perfetto per l'incontro tra i due genitori che non si facevano vedere insieme da mesi.

Un party curato nei minimi dettagli, dai palloncini, alla casetta di Masha e Orso, il dress code rispettato da tutti ("un tocco di rosa") e poi, Masha che ha abbracciato e baciato più volte la piccola Cèline, ancora incredula di poter vedere il suo idolo. Tra gli invitati, c'era anche Giorgia Nicole, la sorella di Basciano, che aveva lanciato parecchie frecciatine a Sophie Codegoni prima della festa perché, a sua detta, non avrebbe fatto vedere la figlia per tanti mesi.

La storia d'amore

La storia d'amore tra i due è stata una delle più travagliate: dopo un inizio da favola all'interno del Grande Fratello Vip, è arrivata la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia e poi l'annuncio della gravidanza di Sophie.

Tutto faceva sperare per il meglio, ma a pochi giorni dal parto, la Codegoni scopre che Alessandro Basciano l'ha tradita con una sua ex fidanzata durante un viaggio a Ibiza e da lì è tutto in discesa. Accuse di tradimenti vari fatti durante l'intervista a Verissimo, ma non solo. Anche violenze psicologiche molto forti che hanno messo il dj in cattivissima luce di fronte a tutti. Lui ha provato a riconquistarla più e più volte, ma sembrava impossibile. Almeno fino a qualche settimana fa.

I due, infatti, non si erano ancora fatti vedere insieme sui social con foto o video (fino ad oggi), ma i fan avevano già capito che fossero tornati insieme perché postavano storie Instagram dagli stessi posti e non mancavano di mettere in evidenza il luogo. Tra chi li sostiene e chi, invece, li critica aspramente dopo tutte le cattiverie dette nelle varie interviste, Sophie e Alessandro hanno trovato il coraggio di ricominciare per la loro piccola Cèline.