Sophie Codegoni, incubo ascensore da sola: «Mi faccio sette piani di scale con Celine in braccio»

Sophie Codegoni è una mamma molto impegnata con il suo lavoro ma il tempo da dedicare alla sua bambina Celine lo trova sempre. L'influencer, infatti, è sempre in compagnia della figlia nata dalla storia d'amore con Alessandro Basciano e la porta con sé anche quando esce con i suoi amici. Ad esempio, oggi lunedì 29 gennaio, Sophie aveva un pranzo in un ristorante che si trova al settimo piano e ha dovuto escogitare, insieme alla piccola, un piano per salire, dato che, ha paura dell'ascensore.

Bomber verde militare, cappellino nero e makeup perfetto. Si presenta così Sophie Codegoni che, nelle sue ultime storie Instagram, spiega (mentre spinge avanti e indietro il passeggino di Celine che intanto ride): «Noi ci troviamo in un momento molto ma molto critico perché siamo qui, davanti all'ascensore, dobbiamo fare sette piani, non uno, due o anche quattro ma ben sette piani... e come facciamo? O cambiamo posto, o prendiamo l'ascensore e la mamma piange, oppure potremmo prendere le scale. L'unica cosa certa è che l'ascensore da sola non lo prendo manco morta». Nella storia successiva, Sophie mostra ai suoi fan la decisione presa: salire le scale per sette piani. L'influencer dice: «Mamma mia, penso che potrei sentirmi male... sette piani, nove chili di Celine... sto morendo e per fortuna abbiamo lasciato giù il passeggino».

Sophie Codegoni si diverte moltissimo in compagnia della sua bambina Celine che nelle sue storie Instagram appare sempre felice e sorridente.

L'influencer è una mamma molto premurosa e ama trascorrere le sue giornate insieme alla sua piccolina.